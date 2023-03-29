Гендиректору МАГАТЭ Гросси показали защитные сооружения вокруг емкостей с топливом на ЗАЭС

Подобные конструкции служат как дополнительные конструкции для обеспечения безопасности на объектах ЗАЭС в Энергодаре.

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Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа продемонстрировал генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси возведенные над емкостями с топливом конструкции для защиты от повреждений на Запорожской атомной электростанции.

Подобные сооружения построены практически над всеми емкостями с топливами, вокруг всех дизельных генераторов и служат как дополнительные конструкции для обеспечения безопасности на объектах ЗАЭС в Энергодаре.

Напомним, сегодня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на ЗАЭС в Энергодаре, чтобы оценить обстановку на станции. Его сопровождают технический персонал и руководство Запорожской АЭС.