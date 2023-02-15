Путин заявил, что МЧС РФ с начала СВО действовало мужественно и решительно

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С начала специальной военной операции на Украине сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций действовали мужественно и решительно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам коллегии МЧС РФ.

«Отмечу, что с первых дней проведения специальной военной операции сотрудники МЧС доставляли жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продовольствие и медикаменты, проводили разминирования и восстанавливали социальные объекты, эвакуировали людей из зон обстрелов, принимали и оказывали помощь пострадавшим в пунктах временного размещения, действовали мужественно и решительно», - заявил Путин.

Также президент призвал активизировать работы по формированию органов спасательного ведомства в новых регионах России. Они должны быть снабжены всем необходимым для того, чтобы оказывать помощь населению.

В мае прошлого года Путин призвал сотрудников МЧС реагировать на все вызовы, в том числе по разминированию и гуманитарным задачам. По словам президента, у ведомства есть для этого большой потенциал.