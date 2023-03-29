Олимпиец Ридзик прокомментировал рекомендации МОК о спортсменах из «силовых» клубов РФ

Спортсмен, который также имеет звание лейтенанта, добавил, что не представляет, как организации собираются отслеживать, кто из россиян имеет отношения к силовикам.

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Олимпийский чемпион, лейтенант и заслуженный мастер спорта России по фристайлу Сергей Ридзик в беседе со «Звездой» прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета о российских спортсменах, взаимодействующих с силовыми структурами Российской Федерации.

«Мы наблюдаем со стороны МОК и ряда спортивных организаций недружественных стран, как на протяжении не одного олимпийского цикла нашу великую державу пытаются лишить самых талантливых, самых титулованных спортсменов. Вернее, лишают их возможности выступить на таких мероприятиях, как Олимпийские игры, Чемпионат мира. Теперь они решили каким-то образом отслеживать принадлежность наших спортсменов к силовым структурам», - заявил олимпийский чемпион, лейтенант Сергей Ридзик.

Спортсмен добавил, что не представляет, как организации собираются отслеживать, кто из россиян имеет отношения к силовикам и как сложится, в частности, его дальнейшая спортивная карьера.

«Могу сказать лишь одно - хорошо, что лед тронулся. Начали уже на данных площадках меры допуска наших атлетов. Думаю, это не конечная стадия принятия решений. Будут изменения - где-то послабление, где-то наоборот будут закручивать гайки», - заключил Ридзик.

Ранее олимпийский чемпион Артур Далалоян назвал разрушительным запрет МОК выступать спортсменам из «силовых» клубов.