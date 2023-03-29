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Гимнаст Далалоян назвал разрушительным запрет МОК выступать спортсменам из «силовых» клубов

Алексей Курильченко
17:05 29.03.2023
Спортсмен признался, что не готов покидать родной клуб «Динамо» ради возможности участия в международных соревнованиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российский гимнаст, олимпийский чемпион Артур Далалоян в беседе со «Звездой» раскритиковал запрет Международного олимпийского комитета на участие в соревнованиях спортсменов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности. Из-за подобного решения не смогут выступать игроки из «силовых» клубов, таких как ЦСКА и «Динамо».

«Это на самом деле основания спорта - самые большие клубы, которые взаимодействуют с силовыми структурами. Именно в эти моменты силовые структуры помогают спортсменам оставаться в строю, делать свою работу - для этого существуют специальные спорткоманды. И когда нас этого хотят лишить, для меня это не что иное, как все равно что палки в колеса совать, разрушать систему, которая строилась долгие годы», - рассказал гимнаст.

Спортсмена, с детства представляющего «Динамо», уже спрашивали, готов ли он оставить родной клуб ради соревнований. Артур не готов на такое пойти, назвав подобные предложения абсурдом.

«Я знаю, что наш Олимпийский комитет, наше Министерство спорта приложат усилия, чтобы немного образумить МОК. Этих санкций не должно быть... Я не понимаю, почему на нас продолжают давить, заставляют играть без флага, без гимна. Наше дело готовиться и быть конкурентноспособными в любой момент», - рассказал гимнаст.

Напомним, президент МОК Томас Бах заявил, что организация сохранит запрет на участие в соревнованиях спортсменов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности, а также поддержавших проведение специальной военной операции. Остальным россиянам рекомендовали выступать под нейтральным флагом.

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