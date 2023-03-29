Путин назначил Виталия Хоценко врио главы Омской области

Назначение Виталия Хоценко на новый пост принято в связи с досрочной отставкой Александра Буркова.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Хоценко, возглавлявшего ранее правительство ДНР, на должность временно исполняющего обязанности губернатора Омской области. Вместе с этим президент освободил с этого поста Александра Буркова, следует из указа, опубликованного пресс-службой Кремля.

«В связи с заявлением губернатора Омской области Буркова А.Л. о досрочном прекращении полномочий <…> постановляю: принять отставку губернатора Омской области Буркова А.Л. по собственному желанию. Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области», - говорится в документе.

С 8 июня 2022 года Виталий Хоценко был председателем правительства ДНР. По словам врио главы республики Дениса Пушилина, смена премьер-министра и правительства поможет усилить интеграционные процессы новых регионов.

Ранее в отставку спустя почти 11 лет в должности ушел глава Смоленской области Алексей Островский. Временно исполняющим его обязанности назначен Василий Анохин. В ходе рабочей встречи с президентом России он рассказал о ближайших планах развития региона. Прежде всего внимание планируется уделить социальной сфере, а именно поддержке военнослужащих и их семей, здравоохранению и вопросам жилья.