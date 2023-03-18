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Путин подписал указ о назначении Анохина на должность врио губернатора Смоленской области

Вероника Волосунова
05:32 18.03.2023
Из указа также стало известно о досрочной отставке с этой должности Алексея Островского.
Путин подписал указ о назначении Анохина на должность врио губернатора Смоленской области
© Фото: Михаил Метцель РИА Новости
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Президент России Владимир Путин назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Об этом следует из соответствующего указа, опубликованного на сайте пресс-службы Кремля. 

Из указа также следует об отставке с этого поста Алексея Островского, который пробыл на должности почти 11 лет с 20 апреля 2012 года. За это время ВРП Смоленской области, по данным Росстата, вырос в 2,1 раза. ВРП на душу населения увеличился в 2,2 раза.

В ходе рабочей встречи с президентов РФ Владимиром Путиным Анохин сообщил о ближайших планах развития региона. Особое внимание планируется уделить социальному обеспечению мобилизованных и их семей, а также вопросам образования, здравоохранения и жилья. Ранее Василий Анохин курировал финансы и бюджет региона, в связи с чем, хорошо знаком с внутренней ситуацией.

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