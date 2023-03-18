Путин подписал указ о назначении Анохина на должность врио губернатора Смоленской области
Президент России Владимир Путин назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Об этом следует из соответствующего указа, опубликованного на сайте пресс-службы Кремля.
Из указа также следует об отставке с этого поста Алексея Островского, который пробыл на должности почти 11 лет с 20 апреля 2012 года. За это время ВРП Смоленской области, по данным Росстата, вырос в 2,1 раза. ВРП на душу населения увеличился в 2,2 раза.
В ходе рабочей встречи с президентов РФ Владимиром Путиным Анохин сообщил о ближайших планах развития региона. Особое внимание планируется уделить социальному обеспечению мобилизованных и их семей, а также вопросам образования, здравоохранения и жилья. Ранее Василий Анохин курировал финансы и бюджет региона, в связи с чем, хорошо знаком с внутренней ситуацией.