Российские бойцы пробивают себе путь в Марьинке через украинские укрепления

Российские военнослужащие вначале в течение длительного времени изучают действия противника, и только после этого начинается огневая работа.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Военный корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал о серьезных сражениях в городе Марьинка и действиях наших бойцов на линии соприкосновения.

«Наши планомерно делают свою работу, и это не всегда активная штурмовая работа, зачастую это длительное изучение противника, и после этого ведется огневая работа. Таким образом пробивают себе путь наши бойцы», - сказал он.

Кустов добавил, что украинские боевики устраивают огневые точки в квартирах домов, а во дворах частных домов оборудованы блиндажи и траншеи. Военкор рассказал, что съемочная группа пробыла в Марьинке примерно сутки вместе с российскими военнослужащими.

«Это одно из самых опасных мест в ДНР, одна из самых ключевых и горячих точек в Донбассе. Заходили преимущественно ночью, чтобы не попасть на глаза снайперам, корректировщикам. Картина страшная, нет практически ни одного жилого дома целого», - констатировал он.

Отметим, что Марьинка - один из самых оживленных участков боевого соприкосновения российских войск с противником. Ранее «Звезда» показала кадры из зоны боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.