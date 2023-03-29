Российские бойцы пробивают себе путь в Марьинке через украинские укрепления
Военный корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал о серьезных сражениях в городе Марьинка и действиях наших бойцов на линии соприкосновения.
«Наши планомерно делают свою работу, и это не всегда активная штурмовая работа, зачастую это длительное изучение противника, и после этого ведется огневая работа. Таким образом пробивают себе путь наши бойцы», - сказал он.
Кустов добавил, что украинские боевики устраивают огневые точки в квартирах домов, а во дворах частных домов оборудованы блиндажи и траншеи. Военкор рассказал, что съемочная группа пробыла в Марьинке примерно сутки вместе с российскими военнослужащими.
«Это одно из самых опасных мест в ДНР, одна из самых ключевых и горячих точек в Донбассе. Заходили преимущественно ночью, чтобы не попасть на глаза снайперам, корректировщикам. Картина страшная, нет практически ни одного жилого дома целого», - констатировал он.
Отметим, что Марьинка - один из самых оживленных участков боевого соприкосновения российских войск с противником. Ранее «Звезда» показала кадры из зоны боевых действий.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.