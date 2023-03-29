Армия спецоперация Опубликованы кадры боев за Марьинку Владислав Кустов Марьинка - один из самых оживленных участков боевого соприкосновения российских войск с противником. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Телеканал «Звезда» публикует кадры из зоны боевых действий в городе Марьинка в Донецкой Народной Республике. Данный населенный пункт является одним из участков боевого соприкосновения наших войск с противником. На записи показаны удары по зданиям, вспышки пламени и густой дым, поднимающийся в воздух. Видны последствия тяжелых сражений - множество сгоревших и разрушенных многоэтажек, руины, остовы домов. Ранее в пресс-центре группировки войск «Запад» заявили, что российские военные ликвидировали четыре украинские разведгруппы на Купянском направлении. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика