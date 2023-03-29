В стране и мире Датчане подняли со дна найденный рядом с «Северным потоком - 2» предмет Игнат Далакян В релизе датского энергетического агентства говорится, что обнаруженный предмет используется для визуальной маркировки. © Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Датское энергетическое агентство сообщило, что обнаруженный неподалеку от газопровода «Северный поток - 2» объект оказался морским дымовым буем. Предмет подняли, он не представляет опасности, сообщила организация. Согласно заявлению, в ходе выполнения работ присутствовал представитель оператора газопровода «Северный поток - 2», компании Nord Stream 2 AG. В релизе отмечается, что поднятый предмет используется для визуальной маркировки. Ранее российские дипломаты заявили, что средства массовой информации Соединенных Штатов замалчивают о вреде экологии от подрывов «Северных потоков». В посольстве РФ в США также указали на проблему большого количества боеприпасов на дне Балтийского моря со времен ВОВ. Экспертное мнение и аналитика