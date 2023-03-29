Группировка войск «Запад» уничтожила четыре украинские ДРГ на Купянском направлении

Также наши бойцы сорвали переброску украинских резервов возле Гряниковки и Масютовки.

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Российские военные ликвидировали четыре разведгруппы вооруженных формирований Украины на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны», - сказал он.

Кроме того, бойцы группировки войск «Запад» сорвали три переброски украинских резервов возле Гряниковки и Масютовки. Также наши артиллеристы уничтожили неприятельский минометный расчет у Масютовки и склад боеприпасов противника в районе Берестового. Помимо этого, расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» нанесли удары, применив высокоточные боеприпасы «Краснополь». Уничтожены польская самоходная гаубица Krab и САУ «Акация».

Между тем начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма заявил об уничтожении украинской ДРГ под Марьинкой. Численность уничтоженной ДРГ составляла до 20 человек. Также под Новомихайловкой с помощью наших дронов был обнаружен пикап украинских боевиков. Он использовался противником для подвоза боеприпасов и националистов. Российские артиллеристы уничтожили машину, открыв огонь из буксируемой гаубицы «Мста-Б».

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил об уничтожении двух украинских разведгрупп на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.