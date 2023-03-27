СК РФ завел дело против врача-вымогателя за отказ везти в больницу Москвы задыхающегося подростка

Врач-вымогатель потребовал за перевозку больного ребенка 100 тысяч рублей.

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Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении врача-вымогателя, который отказался везти в больницу задыхающегося подростка.

Как сообщает «360», медик потребовал 100 тысяч рублей за перевозку 14-летнего подростка с двусторонней пневмонией из больницы в Подмосковье в медицинское учреждение Москвы, хотя оператор озвучивал стоимость перевозки в размере 30 тысяч.

По итогу, согласно рассказу отца подростка, врач-вымогатель бросил задыхавшегося юношу и его мать в машине с выключенной печкой и открытыми дверями.

Согласно полученной информации, юноша сильно замерз, поскольку в этот день температура на улице составляла -8 градусов.

Подростка позже в больницу доставила вторая машина скорой помощи, где медикам удалось спасти жизнь юноши. Врачи на данный момент продолжают бороться за жизнь мальчика, а в отношении врача-вымогателя СК РФ завел уголовное дело.