Путин сообщил об увеличении продолжительности жизни в России

Владимир Путин отметил, что принципиально важно поддержать эти тенденции в области демографии.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что, по данным Росстата, продолжительность жизни в России выросла в 2022 году на 2,7%. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с правительством.

«Сейчас она составляет 72,8 года. Продолжает снижаться смертность», - заявил Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул важность поддержания этой тенденции в области демографии.

«Это интегральная, важнейшая задача для всех уровней власти», - указал российский президент.

Немногим ранее Владимир Путин назвал главными целями увеличение доходов жителей России и улучшение их жизни. Президент России также сообщил о снижении инфляции в стране.