В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Великолепнейшие убеждатели»: эксперт Душкин рассказал об опасности применения ИИ

Игнат Далакян
16:10 29.03.2023
По словам эксперта, модели искусственного интеллекта GPT-4 могут очень убедительно описывать свои галлюцинации вместо четких ответов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: David Zorrakino, Keystone Press Agency, Globalookpress
Читайте нас на:

Эксперт по искусственному интеллекту Роман Душкин в беседе со «Звездой» рассказал об опасности применения систем искусственного интеллекта. В частности, специалист затронул модели, которые могут убеждать людей.

«Это великолепнейшие убеждатели, то есть модели GPT-4 могут убеждать людей, которые с ними общаются, практически в любой неправде. А они даже не рефлексируют на эту тему. Там даже термин рефлексии нельзя применять, это просто модели, которые галлюцинируют какие-то ответы», - рассказал эксперт.

Согласно словам Душкина, эти инструменты могут быть использованы для массовой промывки мозгов.

«Они очень убедительно могут придумывать эти галлюцинации, и люди начинают доверять этому», - сказал эксперт.

Ранее банк Goldman Sachs в своем отчете указал, что распространение искусственного интеллекта может лишить работы 300 миллионов человек. В риске окажутся профессии, связанные с физическим трудом, а также офисной работой и бухгалтерией, говорится в отчете банка.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:05 Спорт
Видео
Гимнаст Далалоян назвал разрушительным запрет МОК выступать спортсменам из «силовых» клубов
17:12 В стране и мире
Следователи задержали врача, вымогавшего деньги за перевозку задыхающегося ребенка
14:50 Армия
Видео
В МО РФ заявили о поражении четырех пунктов управления украинских боевиков
14:46 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что взаимодействие с ключевыми зарубежными странами должно выходить за рамки торговли
13:50 В стране и мире
Видео
Замглавы МИД Рябков заявил, что выгоняющих монахов УПЦ из лавры ждет суд истории
Популярное
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Мать Саакашвили рассказала о критическом состоянии сына
Видео
Мама мальчика Федора рассказала о его реакции на награду от президента
Видео
Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.