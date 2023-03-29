«Великолепнейшие убеждатели»: эксперт Душкин рассказал об опасности применения ИИ

По словам эксперта, модели искусственного интеллекта GPT-4 могут очень убедительно описывать свои галлюцинации вместо четких ответов.

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Эксперт по искусственному интеллекту Роман Душкин в беседе со «Звездой» рассказал об опасности применения систем искусственного интеллекта. В частности, специалист затронул модели, которые могут убеждать людей.

«Это великолепнейшие убеждатели, то есть модели GPT-4 могут убеждать людей, которые с ними общаются, практически в любой неправде. А они даже не рефлексируют на эту тему. Там даже термин рефлексии нельзя применять, это просто модели, которые галлюцинируют какие-то ответы», - рассказал эксперт.

Согласно словам Душкина, эти инструменты могут быть использованы для массовой промывки мозгов.

«Они очень убедительно могут придумывать эти галлюцинации, и люди начинают доверять этому», - сказал эксперт.

Ранее банк Goldman Sachs в своем отчете указал, что распространение искусственного интеллекта может лишить работы 300 миллионов человек. В риске окажутся профессии, связанные с физическим трудом, а также офисной работой и бухгалтерией, говорится в отчете банка.