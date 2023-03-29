Путин заявил, что санкции могут негативно повлиять на экономику России

Президент отметил положительную динамику в секторе российской экономики, которую надо поддерживать и усиливать дальше.

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В среднесрочной перспективе санкции могут оказать негативное влияние на российскую экономику. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса», - сообщил Путин.

Президент также отметил, что с июля прошлого года в российской экономике наблюдается позитивная динамика. При этом «возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять». Необходимо поддерживать и усиливать эту тенденцию.

Ранее Путин заявил, что взаимодействие с ключевыми зарубежными странами должно выходить за рамки торговли. Накануне с КНР были определены восемь сфер для развития взаимодействия.