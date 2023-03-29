Лавров заявил, что Запад не хочет останавливать конфликт на Украине
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные страны не хотят останавливать конфликт на Украине. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амирабдоллахианом.
«Последней такой тирадой отметился наш коллега господин Блинкен (госсекретарь США. - Прим. ред.), выступая вчера или позавчера, заявив, что сейчас перемирие будет в интересах РФ, а этого допустить нельзя», - заявил Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства затруднился ответить, на чем основывается такой «неглубокий анализ» американского госсекретаря.
«Единственное предположение заключается в том, что Запад не хочет останавливать эту войну, видит в этой войне свои геополитические интересы», - заявил глава МИД РФ.
Сергей Лавров предположил, что эти геополитические интересы заключаются в попытке Запада устранить своего очередного конкурента на международной арене в лице Российской Федерации.
Немногим ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что НАТО фактически воюет на украинской стороне. По мнению главы МИД РФ, глубже втягиваться Североатлантическому альянсу в конфликт на Украине уже некуда.