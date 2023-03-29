Лавров заявил, что Запад не хочет останавливать конфликт на Украине

По мнению главы МИД РФ, Запад своим нежеланием останавливать конфликт на Украине показывает желание устранить своего конкурента на международной арене в лице России.

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные страны не хотят останавливать конфликт на Украине. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амирабдоллахианом.

«Последней такой тирадой отметился наш коллега господин Блинкен (госсекретарь США. - Прим. ред.), выступая вчера или позавчера, заявив, что сейчас перемирие будет в интересах РФ, а этого допустить нельзя», - заявил Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства затруднился ответить, на чем основывается такой «неглубокий анализ» американского госсекретаря.

«Единственное предположение заключается в том, что Запад не хочет останавливать эту войну, видит в этой войне свои геополитические интересы», - заявил глава МИД РФ.

Сергей Лавров предположил, что эти геополитические интересы заключаются в попытке Запада устранить своего очередного конкурента на международной арене в лице Российской Федерации.

Немногим ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что НАТО фактически воюет на украинской стороне. По мнению главы МИД РФ, глубже втягиваться Североатлантическому альянсу в конфликт на Украине уже некуда.