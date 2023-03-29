Лавров констатировал, что НАТО фактически воюет на стороне Украины

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) фактически воюет на стороне Киева. По его словам, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.

«Мы обратили внимание в очередной раз на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно и втягиваются в него все глубже, глубже уже, по-моему, некуда, и фактически воюют на стороне киевского режима», - отметил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Хосейном Амирабдоллахианом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «неадекватную» реакцию стран Запада на решение президента РФ разместить ядерное оружие на территории Белоруссии в рамках Союзного государства. Дипломат, в частности, напомнила, что российские призывы к США о возвращении ядерного оружия из-за рубежа игнорировались или отвергались.