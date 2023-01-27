Путин поручил правительству добиться роста реальных зарплат россиян в 2023 году

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Президент России Владимир Путин поручил правительству повысить реальный уровень заработных плат в стране в 2023 году. Соответствующий перечень был опубликован на сайте Кремля по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Кроме того, глава государства поставил кабмину задачу повысить ряд других показателей. Среди них снижение уровня бедности и неравенства населения, а также увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни.

Ответственными за данные изменения в публикации названы глава правительства Михаил Мишустин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, а также высшие должностные лица субъектов РФ.

В рамках данного перечня президент России поставил чиновникам задачи и по остальным направлениям. В частности, Владимир Путин дал конкретные поручение в сферах льготного кредитования, медицины, экономического взаимодействия с дружественными странами, промышленности и других.

Ранее глава государства провел встречу с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой. Она была приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста. В ходе беседы президент подчеркнул, что Россия категорически против предания забвению преступлений нацистов и проводит соответствующую политику, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось.