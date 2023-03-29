Вопрос о промышленной ипотеке будет поднят на ближайшем заседании президиума Госсовета.

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Президент РФ Владимир Путин попросил не затягивать внедрение промышленной ипотеки. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.

«Решения по поддержке таких проектов приняты. В том числе имею в виду и кластерную инвестиционную платформу, и промышленную ипотеку», - подчеркнул президент.

Как утверждает глава государства, российская экономика демонстрирует позитивную динамику в связи с уходом из страны иностранных компаний и освобождением ряда ниш, а также благодаря сотрудничеству со странами Востока и Юга.

Также в ходе совещания Путин констатировал, что ключевой индикатор развития экономики - это динамика доходов граждан.

В июне прошлого года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), глава государства проанонсировал запуск промышленной ипотеки под 5%. Право на такой кредит получат предприятия, готовые построить новые производства.