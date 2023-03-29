Эксперт РАН Яковенко заявил, что в ситуации с Киево-Печерской лаврой «логика отступает на второй план»

Специалист констатировал, что события в УПЦ происходят в контексте дистанцирования украинских институтов от России.

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Член бюро научного совета РАН «История мировой культуры», культуролог и философ Игорь Яковенко в беседе со «Звездой» назвал события в Украинской православной церкви (УПЦ) вполне ожидаемыми. По его словам, выдвижение ультиматума к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру и все причастные к этому события происходят в контексте дистанцирования украинских институтов от России.

«В подобных ситуациях логика отступает на второй план, безусловно. И я ничего неожиданного в произошедшем не вижу. Сама эта ситуация давнишняя, и она развивается в своей логике», - объяснил Яковенко.

Напомним, монахам УПЦ предписали покинуть принадлежащие национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» здания до 29 марта. Украинские власти в одностороннем порядке намерены разорвать с УПЦ договор аренды зданий на территории лавры. На одну из последних служб в лавре в столице Украины собрались тысячи верующих.