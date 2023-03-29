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Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр

Ирина Елагина
13:15 29.03.2023
По мнению экспертов, масса черной дыры почти в 33 миллиарда раз больше Солнца.
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
© Фото: NASA, Globallookpress
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Британские астрономы из Даремского университета зафиксировали огромную черную дыру, масса которой почти в 33 миллиарда раз превышает вес Солнца. Об открытии ученых рассказал телеканал Sky News.

«Эта черная дыра является одной из самых больших из когда-либо обнаруженных», - рассказал телеканалу автор исследования, ученый-физик Даремского университета Джеймс Найтингейл.

Это открытие показало ученым безграничность космоса и наших познаний о Вселенной. Астрономы полагают, что смогут обнаружить и другие сверхмассивные черные дыры, используя метод гравитационного линзирования, при котором луч света от звезды искривляется, проходя около массивного объекта. Результаты открытия опубликованы в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ранее сообщалось, что специалисты NASA смогли записать вибрации черной дыры в Скоплении Персея и выложили «песнь космоса» в Интернет.

Напомним, что астроном Рейнхард Генцель в 2020 году получил Нобелевскую премию за работы о черной дыре в центре Млечного Пути.

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