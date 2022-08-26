Песня космоса: в NASA обнародовали запись звучания черной дыры

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В NASA обнародовали аудиозапись звучания черной дыры. Эксперты утверждают, что это - настоящий звук космоса.

В NASA удалось записать вибрации черной дыры, которая расположена в Скоплении Персея. Особенные частоты не позволяли человеческому уху услышать звуки. Специалисты NASA «отредактировали» их на 57 и 58 октав.

«Заблуждение о том, что в космосе нет звуков, возникает из-за того, что основная часть космического пространства представляет собой вакуум, в котором звуковые волны не могут распространяться», - говорится в сообщении NASA в Twitter.

В комментариях к записи одни пользователи назвали звуки черной дыры жуткими и страшными. Другие уверены, что так мог бы звучать демон, который пытается заполучить человеческую душу.

В мае NASA опубликовало видео со «звучанием» черной дыры в центре скопления галактик Персея. Звуки дыра издает благодаря колебанию волны в горячем газе, их удалось передать специалистам космической рентгеновской обсерватории «Чандра».