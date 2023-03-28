Опубликованы кадры последствий атаки боевиков на Киевский район Донецка

Одна из местных жительниц рассказала, как ей пришлось оставить квартиру из-за обстрела.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» публикует кадры последствий украинской атаки на Киевский район Донецка. Жительница пострадавшего от обстрела дома рассказала, что выбежала из здания с парой сумок, остальное ей пришлось оставить внутри, даже верхнюю одежду.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинский снаряд прилетел в жилой дом, сейчас он обесточен. Глава города добавил, что в настоящий момент газоснабжение отсутствует в 11 многоквартирных домах в Киевском районе.

Напомним, украинские боевики после массированной ночной атаки возобновили обстрел Донецка утром 28 марта. Так, в 7:30 националисты выпустили три снаряда калибром 152 мм по Куйбышевскому району. Ранения получили три человека.