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Опубликованы кадры последствий атаки боевиков на Киевский район Донецка

Елизавета Потейчук
09:10 28.03.2023
Одна из местных жительниц рассказала, как ей пришлось оставить квартиру из-за обстрела.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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«Звезда» публикует кадры последствий украинской атаки на Киевский район Донецка. Жительница пострадавшего от обстрела дома рассказала, что выбежала из здания с парой сумок, остальное ей пришлось оставить внутри, даже верхнюю одежду.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинский снаряд прилетел в жилой дом, сейчас он обесточен. Глава города добавил, что в настоящий момент газоснабжение отсутствует в 11 многоквартирных домах в Киевском районе.

Напомним, украинские боевики после массированной ночной атаки возобновили обстрел Донецка утром 28 марта. Так, в 7:30 националисты выпустили три снаряда калибром 152 мм по Куйбышевскому району. Ранения получили три человека.

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