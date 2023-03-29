Дипломат Жуйков заявил, что Россия готова обсуждать вопрос снижения ядерных рисков

Вместе с тем Россия считает важным всем имеющим ядерное оружие странам отказаться от шагов, идущих вразрез с заявлением ядерной «пятерки» о предотвращении ядерной войны.

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Российская сторона готова обмениваться конструктивными мнениями относительно темы снижения ядерных рисков. Вместе с тем РФ считает, что усилия различных сторон следует направить на предотвращение кризисов, которые могут привести к столкновениям при участии стран, обладающих ядерным оружием.

Данное заявление прозвучало от представителя делегации России Дениса Жуйкова во время пленарного заседания Конференции по разоружению (КР) в Женеве.

«Вновь подтверждаем, что Российская Федерация готова к конструктивному обмену мнениями по тематике снижения ядерных рисков со всеми заинтересованными сторонами. Многосторонние усилия должны быть направлены на уменьшение конфронтационного потенциала и предотвращение кризисов, способных привести к прямым военным столкновениям с участием ядерных стран», - приводит его слова ТАСС.

Жуйков добавил, что Россия считает необходимым всем ядерным державам отказаться от действий «идущих вразрез с совместным заявлением лидеров стран ядерной "пятерки" о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года».

Такие действия, по словам дипломата, означают отказ от любых попыток вмешаться во внутренние дела ядерных держав и дестабилизировать в них политическую и социально-экономическую ситуацию.

«Следует отказаться от изменения и ослабления внешнего контура безопасности других ядерных держав путем расширения военных союзов, разжигания имеющихся и создания новых очагов напряженности, в том числе посредством провоцирования межгосударственных противоречий и инспирирования "цветных революций" в государствах, расположенных вблизи рубежей других ядерных держав», - подчеркнул российский дипломат Жуйков.

Он обратил внимание и на заявление британских властей о намерении поставить киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном, что, по мнению дипломата, подрывает доверие между участниками ядерной «пятерки», и ведет к новой эскалации ситуации, призвав отказаться «от любых новых деструктивных и провокационных шагов».

Представитель российской делегации отметил, что снижение ядерных рисков должно быть сопряжено с процессом «выправления расшатанной архитектуры международной безопасности», частью которой мог бы стать контроль над вооружениями в будущем на основе «принципа равной и неделимой безопасности, а также взаимного признания интересов и озабоченностей сторон».

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал заявление Великобритании о поставке боеприпасов с обедненным ураном Киеву. Он опроверг тезис о том, что снаряды с ним являются безвредными. По его словам, они не относятся к разряду оружия массового поражения, но очень опасны, что подтверждают специалисты.