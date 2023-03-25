«У нас их сотни тысяч»: Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки снарядов с ураном

Президент отметил, что наша стране не применяла боеприпасы подобного рода.

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Российский президент Владимир Путин опроверг тезис о том, что снаряды с обедненным ураном являются безвредными. По словам главы государства, они не относятся к разряду оружия массового поражения, но очень опасны. Это подтверждают специалисты.

Так, на территории бывшей Югославии и в Ираке значительно выросли онкозаболевания. Это произошло именно после того, как войска НАТО использование боеприпасы с обедненным ураном.

Владимир Путин отметил, что России есть, чем ответить на поставки Киеву снарядов подобного рода. У РФ сотни тысяч снарядов с обедненным ураном, но они не применяются.

«Есть чем ответить. У нас без преувеличения сотни тысяч, именно сотни тысяч таких снарядов», - сказал президент.

Напомним, ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Киеву передадут боеприпасы с обедненным ураном. Такой решение объяснили тем, что подобные снаряды обладают более высокой эффективностью в боях с бронированной техникой.

Владимир Путин заявил, что Россия будет реагировать, если Украине поставят боеприпасы с обедненным ураном. По его словам, Запад решил воевать с РФ до последнего украинца.