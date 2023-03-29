Патрушев заявил, что РФ сохраняет приверженность заявлению о недопустимости ядерной войны

Глава СБ РФ заявил, что любая конфронтация между ядерными державами должна быть предотвращена.

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Россия сохраняет полную приверженность заявлению «ядерной пятерки» от 3 января 2022 года о недопустимости ядерной войны. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он также указал, что провокационные действия Запада противоречат данному постулату.

«Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием», - заявил Патрушев в ходе встречи с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.

Также Патрушев заявил, что Россия добьется демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, это произойдет, несмотря на поставки западного оружия.