Более 40 неразорвавшихся снарядов найдено в Волновахском районе ДНР

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Российские силовики нашли свыше 40 неразорвавшихся 82-мм снарядов рядом с оживленной автотрассой в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). На извлечение ряда боеприпасов, которые ушли далеко в почву, ушло несколько часов.

«Для обеспечения безопасности мирных жителей территорию оцепили подразделения спецназа ведомства, после чего к работе приступили инженеры-взрывотехники. Находки, представлявшие серьезную опасность для жизни и здоровья граждан, уничтожены накладным зарядом», - говорится в сообщении в Telegram-канале Росгвардии.

Вместе с тем бойцы в разрушенном здании школы обнаружили замаскированный пункт наблюдения украинских спецслужб. Силовики нашли автоматическое стрелковое оружие, в том числе зарубежного производства, множество боеприпасов, гранат и приборы наблюдения с функцией ночного видения.

Ранее силовики обнаружили в Херсонской области тайник боевиков с танковыми боеприпасами. Всего было найдено 134 танковых боеприпаса и 139 пороховых зарядов к ним и сопроводительная документация на украинском языке.