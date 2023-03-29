Армия Российские десантники нанесли удар из гаубиц Д-20 по украинским боевикам в зоне СВО: кадры Гаубицы способны поражать цель на расстоянии 17 километров, а максимальная скорость их стрельбы составляет пять выстрелов в минуту. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В МО РФ показали кадры боевой работы российских артиллеристов в зоне СВО. На видео бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) наносят удары по украинским боевикам из 152-миллиметровых гаубиц Д-20. Расчеты гаубиц ведут огонь на дальность более 17 километров при полном заряде. Скорость их стрельбы доходит до пяти выстрелов в минуту. Десантники поражают из Д-20 артиллерийские батареи, огневые средства, вооружение и военную технику противника. © Минобороны России В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ВДВ уничтожают реактивные системы залпового огня, минометные расчеты националистов и другие цели. Обнаружить цель расчетам Д-20 помогают разведчики и операторы беспилотников. Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения наблюдательного пункта украинских боевиков в зоне СВО. Российские десантники обнаружили цель с помощью беспилотников и ударили по противнику из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя». Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика