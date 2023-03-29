Российские десантники нанесли удар из гаубиц Д-20 по украинским боевикам в зоне СВО: кадры
Гаубицы способны поражать цель на расстоянии 17 километров, а максимальная скорость их стрельбы составляет пять выстрелов в минуту.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В МО РФ показали кадры боевой работы российских артиллеристов в зоне СВО. На видео бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) наносят удары по украинским боевикам из 152-миллиметровых гаубиц Д-20.
Расчеты гаубиц ведут огонь на дальность более 17 километров при полном заряде. Скорость их стрельбы доходит до пяти выстрелов в минуту. Десантники поражают из Д-20 артиллерийские батареи, огневые средства, вооружение и военную технику противника.
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