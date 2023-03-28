Двое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС между Ингушетией и Северной Осетией

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Двое сотрудников полиции пострадали при обстреле поста ДПС на пограничной территории между Ингушетией и Северной Осетией.

Следственное управление СК РФ по Северной Осетии сообщило подробности нападения на полицейский пост.

Как уточняет пресс-служба ведомства, объектом нападения вооруженных преступников стал пост полиции на территории РСО-Алания на пересечении автодорог Назрань - Кантышево и Малгобек - Майское. Налетчики были вооружены огнестрельным оружием и примерно в 23.25 открыли огонь по посту ДПС.

«Два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы», - рассказали в СК.

В СК квалифицировали инцидент как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Полиция двух регионов - Северной Осетии и Ингушетии - ориентирована на поиск и задержание налетчиков.

Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 марта неизвестные обстреляли пост ДПС у селения Кантышево, ранили одного полицейского и скрылись. МВД Ингушетии распространило кадры с места происшествия, где видны следы обстрела.