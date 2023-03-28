МВД Ингушетии показало обстрелянный неизвестными пост полиции

В стенах остались следы от обстрела. Также пули попали в стекла полицейского поста.

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Министерство внутренних дел Ингушетии опубликовало кадры поста полиции, который подвергся обстрелу со стороны неизвестных лиц. В настоящее время ищут нарушителей законопорядка.

Место обстрела оцеплено. Вокруг него наблюдается скопление сотрудников правоохранительных органов. В стенах - следы от обстрела. Также пули попали в стекла полицейского поста.

Напомним, в ночь на 28 марта неизвестные лица обстреляли пост ДПС в Назрановском районе республики возле селения Кантышево. Один сотрудник поста получил ранение в ногу. Обстрел, предположительно, производился из автоматического оружия. Нападавшим удалось скрыться.