Кроме того, в районе Новобахмутовки уничтожена огневая позиция и 120-мм миномет с расчетом украинских боевиков.

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Российские военнослужащие в районе Марьинки уничтожили 10 украинских боевиков с комплектом спутниковой связи. Также на Донецком направлении наши бойцы уничтожили две единицы ствольной артиллерии врага. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма.

«На Авдеевском направлении подразделениями артиллерийской бригады Южного военного округа уничтожены две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Расчетом 152-мм буксируемых гаубиц "Мста-Б" в районе населенного пункта Новобахмутовка уничтожена огневая позиция и 120-мм миномет с расчетом ВСУ», - добавил Бигма.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские артиллеристы ударили по пехоте и бронетехнике украинских боевиков на Червоно-Дибровском участке.

Ранее мобильные группы подразделений ВДВ ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт украинских боевиков в зоне спецоперации.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.