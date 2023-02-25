Экс-сотрудник Госдепа: США продвигают «дерзкое расширение НАТО вплоть до российского забора»

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Действия главы Белого дома Джо Байдена по ситуации вокруг украинского конфликта подталкивают мир к ядерному столкновению. Такое мнение выразил экс-сотрудник Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Джеймс Сориано в статье для электронного журнала The American Thinker.

Он вспомнил речь 35-ого президента США Джона Кеннеди, который в 1963 году заявил, что государства, обладающие ядерным вооружением, должны предотвращать любые коллизии, которые могут поставить противника перед выбором унизительного поражения или начала ядерной войны.

«Сегодня это уже не принцип, определяющий нынешнюю американскую политику в отношении России. Президент Байден опровергает Кеннеди», - отметил бывший сотрудник Госдепа.

Сориано подытожил, что администрация Байдена, потеряв самообладание, с особой настойчивостью продвигает «дерзкое расширение НАТО вплоть до российского забора».

Ранее редакция китайской газеты Global Times выразила мнение, что большинство конфликтов и турбулентностей в мире связаны со внешней политикой США. В материале издания отмечается, что в Вашингтоне и на Западе не хотят возобновления переговоров между Россией и Украиной, поэтому продолжают «мутить воду» и преследовать свои интересы.