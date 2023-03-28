МО: российские артиллеристы нанесли удар по украинским позициям на Червоно-Дибровском участке
Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские артиллеристы ударили по пехоте и бронетехнике украинских боевиков на Червоно-Дибровском участке специальной военной операции.
«На Червоно-Дибровском участке вскрыто перемещение пехоты и боевой бронированной техники 67-й механизированной бригады ВСУ. В результате огневого поражения ствольной артиллерией противник понес потери в живой силе и технике», - отметил Савчук.
При этом было добавлено, что расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» в ходе боевого дежурства обнаружил и уничтожил украинский беспилотник.
Ранее группировка «Запад» уничтожила четыре украинские ДРГ на Купянском направлении. Танковым огнем сорвана ротация подразделений противника на передовых позициях.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.