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Российские военные ликвидировали четыре разведгруппы вооруженных формирований Украины на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«На Купянском направлении группировка войск "Запад" вскрыла и уничтожила четыре ДРГ противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны», - приводит Минобороны России его слова.

Кроме того, Вооруженные силы РФ не допустили переброску резервов противника в районе Гряниковки. Начальник пресс-центра сообщил и о срыве танковым огнем ротации подразделений украинских боевиков на передовых позициях.

Помимо этого, наши артиллеристы уничтожили два минометных расчета неприятеля в районе Волчанска и Новоселовской. Также Зыбинский отчитался об успехах наших сил ПВО. По его словам, уничтожены три украинских беспилотника.

Между тем на Донецком направлении вблизи Марьинки уничтожены две украинские ДРГ и несколько иностранных бронемашин. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма. В районе Авдеевки артиллеристы уничтожили украинскую военную технику и живую силу неприятеля.

Также начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал, как экипажи Су-25 нанесли удар по вражеским РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.