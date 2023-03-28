Армия Ракетные катера ТОФ поразили морскую цель крылатыми ракетами «Москит» в Японском море Цель, находившаяся на расстоянии около 100 километров, была успешно поражена прямым попаданием двух ракет. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи ракетных катеров Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили ракетную стрельбу крылатыми ракетами «Москит» по морской цели в рамках плановых мероприятий боевой подготовки в заливе Петра Великого. Ракетная катерная ударная группа (РКАУГ) в составе двух ракетных катеров нанесла совместный ракетный удар по морскому щиту, имитировавшему боевой корабль условного противника. Цель, находившаяся на расстоянии около 100 километров, была успешно поражена прямым попаданием двух ракет «Москит». Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали надводные корабли и самолеты морской авиации Тихоокеанского флота. Ранее «Звезда» показала, как ракета «Калибр» уничтожила наземную цель на расстоянии более тысячи километров в Хабаровском крае. Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» был произведен из подводного положения на глубине до 100 метров. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика