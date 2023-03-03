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Ракета «Калибр» уничтожила наземную цель на расстоянии более тысячи километров в Хабаровском крае

Максим Низкодубов
05:00 03.03.2023
Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» был произведен из подводного положения на глубине до 100 метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» с высокоточными ракетами «Калибр» на борту покидает главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ). Прохождение сложных мест в проливе Босфор-Восточный через один из главных символов Владивостока - Русский мост. Погружение. А затем - скрытный выход в район проведения ракетных стрельб.

В ожидании субмарины район уже патрулирует корабль управления «Маршал Крылов». Экипаж радиотехнической боевой части следит за отсутствием в закрытой морской зоне посторонних судов, кораблей или низколетящих объектов. Однообразную морскую гладь буквально разрезает всплывший корпус подлодки. Экипаж субмарины устанавливает визуальный и навигационный контакт с кораблем управления и приступает к выполнению боевой задачи. Нужно снова вниз - на глубину.

«Петропавловск-Камчатский» готовится к погружению в акваторию Японского моря. Из подводного положения на глубине до 100 метров и будет произведен пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр». Дистанция до береговой цели - свыше тысячи километров.

Предстартовая подготовка, установка параметров цели и занятие точки старта. Подача сигнальной ракеты для корабля-контроллера. Команда «Залп». С торпедного аппарата крылатая ракета уходит на поражение цели. С подводного положения «Калибр» выходит на траекторию полета. Всего через считанные секунды крылатая ракета достигнет береговой цели. При этом возможная степень отклонения мизерная - всего пять метров.

В Главном командном пункте корабля-контроллера, на борту которого мы находимся, ведется слежение за выполнением боевой задачи, возложенной на экипаж субмарины. Траектория полета крылатой ракеты, ее скорость и точность поражения цели отображается в комплексе освещения воздушной обстановки.

«Отслежен момент пуска ракеты. И ее момент полета до определенного времени, когда она у нас уже пропадет. Вести ее мы будем до того момента, как она будет производить взлет. И уйдет на определенную дистанцию. Потом она у нас пропадет с индикатора. И уже пойдет по своему пути», - объяснил командир радиотехнической боевой части капитан 3-го ранга Александр Худошин.

В расчетное время ракета уничтожила наземную мишень на тактическом полигоне Сюркум в Хабаровском крае. «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» - новейшие отечественные дизель-электрические подлодки проекта «Варшавянка», вставшие на вооружение Тихоокеанского флота в 2021-м. Субмарины этой серии - одни из самых бесшумных в мире. А «Калибры» делают эти лодки по-настоящему универсальными боевыми единицами. При помощи высокоточных ракет они способны работать как по надводным, так и по наземным целям на значительном удалении от них.

В 2024 году во Владивосток придут еще четыре субмарины проекта «Варшавянка». На подводные корабли этой серии ляжет важнейшая задача в Азиатско-Тихоокеанском регионе - прикрытие развертывания атомных подлодок, несущих межконтинентальные ракеты.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

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