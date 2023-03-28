Конгрессмены США проголосовали за лишение Китая статуса развивающейся страны

Члены Палаты представителей Конгресса США полагают, что китайская экономика уступает лишь американской, поэтому КНР нужно лишь преференций развивающейся страны.

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Члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали проект закона, обязывающий американское правительство добиваться лишения Пекина статуса развивающейся страны в международных организациях и соглашениях. Эту идею поддержали 415 конгрессменов из 435. Сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал C-SPAN, который провел онлайн трансляцию заседания.

Законопроект разработали и вынесли на обсуждение конгрессмены Янг Ким и Джерри Коннолли - представители республиканцев и демократов, гарантировало поддержку в Палате.

«Китай злоупотребляет своим статусом развивающейся страны, получает поддержку в развитии и займы от международных организаций. Это дает несправедливое преимущество. Китай по размеру экономики уступает лишь США. Соединенные Штаты считаются развитой страной, и КНР должна считаться такой же», - заявила при обсуждении законопроекта Янг Ким.

Законопроект предписывает администрации Белого дома исключать обозначение КНР развивающимся государством в любых международных соглашениях с участием США и требовать классификации Пекина как страны с высокими или выше среднего уровнем доходов либо как развитое государство. Это, как полагают авторы инициативы лишит Китай права на получение помощи в международных организациях по линии развивающихся стран.

Ранее сообщалось, что о переговорах президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Москве, по итогам которых достигнута договоренность по газопроводу «Сила Сибири-2» и взят за основу китайский план мирного урегулирования украинского кризиса.