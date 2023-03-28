В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Конгрессмены США проголосовали за лишение Китая статуса развивающейся страны

Ирина Елагина
06:36 28.03.2023
Члены Палаты представителей Конгресса США полагают, что китайская экономика уступает лишь американской, поэтому КНР нужно лишь преференций развивающейся страны.
Конгрессмены США проголосовали за лишение Китая статуса развивающейся страны
© Фото: imagebroker Guenter Fischer Globallookpress
Читайте нас на:

Члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали проект закона, обязывающий американское правительство добиваться лишения Пекина статуса развивающейся страны в международных организациях и соглашениях. Эту идею поддержали 415 конгрессменов из 435. Сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал C-SPAN, который провел онлайн трансляцию заседания.

Законопроект разработали и вынесли на обсуждение конгрессмены Янг Ким и Джерри Коннолли - представители республиканцев и демократов, гарантировало поддержку в Палате.

«Китай злоупотребляет своим статусом развивающейся страны, получает поддержку в развитии и займы от международных организаций. Это дает несправедливое преимущество. Китай по размеру экономики уступает лишь США. Соединенные Штаты считаются развитой страной, и КНР должна считаться такой же», - заявила при обсуждении законопроекта Янг Ким.

Законопроект предписывает администрации Белого дома исключать обозначение КНР развивающимся государством в любых международных соглашениях с участием США и требовать классификации Пекина как страны с высокими или выше среднего уровнем доходов либо как развитое государство. Это, как полагают авторы инициативы лишит Китай права на получение помощи в международных организациях по линии развивающихся стран.

Ранее сообщалось, что о переговорах президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Москве, по итогам которых достигнута договоренность по газопроводу «Сила Сибири-2» и взят за основу китайский план мирного урегулирования украинского кризиса.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:05 Армия
Видео
Штурмовавшие Угледар отец и сын рассказали, как вместе попали в зону СВО
04:35 В стране и мире
Антонов заявил, что США хотят внести антироссийские формулировки в заявление «Саммита за демократию»
04:11 Вопросы истории
СВР рассекретила документы о планах нападения Германии на СССР
02:50 В стране и мире
Херш заявил, что не удивлен результатами голосования СБ ООН по резолюции о «Северных потоках»
02:15 В стране и мире
Видео
МВД Ингушетии показало обстрелянный неизвестными пост полиции
Популярное
Видео
Мама мальчика Федора рассказала о его реакции на награду от президента
Видео
Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом
Видео
Авербух раскрыл подробности аудиосообщения от Костомарова
Путин рассказал, как нарушил ПДД по время поездки за рулем в Мариуполе
Песков: Путин очень часто использует квартиру в Кремле после начала СВО
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.