Посол Антонов уличил США в двуличии в отношении военного сотрудничества Москвы и Минска

В качестве примера несоблюдения Соединенными Штатами множества международных соглашений посол Анатолий Антонов перечислил договоры, из которых они вышли в одностороннем порядке за последние годы.

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Чрезвычайный и Полномочный посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на осуждающие заявления Госдепа, касающиеся российско-белорусского взаимодействия в сфере размещения тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Он охарактеризовал их как пример американского двуличия, добавив, что «у чиновников США чрезвычайно короткая память».

«Именно Вашингтон давно и планомерно уничтожает юридическую основу двусторонних отношений в стратсфере», - сказал он.

Антонов привел в пример слова притчи про попытку американцев найти соринку в чужом глазу, в своем не замечая бревна, а также назвал несколько «вопиющих примеров, которые фактически до основания разрушили архитектуру международной безопасности».

«В 2002 г. Вашингтон вышел из Договора по ПРО, в 2019 - из ДРСМД, в 2020 г. - из ДОН. В 2022 г. администрация в одностороннем порядке "заморозила" стратдиалог. Несоблюдение США центральных ограничений по ДСНВ и шаги по подрыву нашей нацбезопасности, привели к приостановлению нами действия Договора», - парировал посол Антонов на заявления чиновников Госдепа, его ответы опубликованы в Telegram-канале посольства.

Посол Анатолий Антонов указал на ключевое участие США в течение последних 60 лет в «совместных ядерных миссиях» НАТО.

«Поддерживая развертывание своего тактического ядерного оружия в пяти неядерных государствах - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Военные этих стран вместе с американскими военными отрабатывают операции по боевому применению спецбоеприпасов. На их территории построена соответствующая инфраструктура. В ближайшем будущем размещенные в Европе американские авиабомбы будут заменены на новый модернизированный вариант, позволяющий нарастить ядерный потенциал НАТО», - подчеркнул глава российского диппредства в США.

Ранее, 25 марта, президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. При этом, по его словам, обязательства по ДСНВ нарушены не будут. Путин также указал, что Белоруссии передан ракетный комплекс «Искандер».