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Полянский заявил, что Совбез ООН ждет оперативное расследование взрывов на «Северных потоках»

Марина Крижановская
05:30 28.03.2023
Первый зампостпреда РФ при всемирной организации сказал, что многие из них выступили за транспарентное расследование и за информирование о полученных результатах.
Полянский заявил, что Совбез ООН ждет оперативное расследование взрывов на «Северных потоках»
© Фото: Danish Defense Ministry XinHua Globallookpress
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По прошествии голосования по резолюции России в Совбезе ООН наблюдаются позитивные изменения. Так, некоторые члены ожидают от трех стран - Дании, Швеции и Германии - оперативного расследования диверсий на газопроводах «Северный поток».

Отмечено, что многие из них выступили за транспарентное расследование и за информирование СБ ООН о полученной конкретике. Об этом в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Многие члены СБ ООН четко заявили, что они выступают за транспарентное и, я бы сказал, оперативное расследование. Так что было много сигналов властям Дании, Швеции и Германии с тем, чтобы они завершили это расследование и проинформировали Совет о конкретных результатах», - заявил Полянский.

Он добавил, что есть некое давление от воздержавшейся части СБ ООН, но которая все-таки «выступает за необходимость оперативного продвижения и прояснения множества деталей».

«Думаю, это также позитивный результат нынешнего голосования» - сообщил первый зампостпреда РФ при ООН.

Ранее во время голосования по резолюции России о создании международной комиссии по расследованию терактов на газопроводах «За» выступили лишь Россия, Китай и Бразилия. Остальные члены воздержались. Соавторами проекта резолюции РФ выступили Китай, Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла.

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