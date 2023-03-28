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Антонов заявил, что США хотят внести антироссийские формулировки в заявление «Саммита за демократию»

Анастасия Бобылева
04:35 28.03.2023
Он подчеркнул, что США пытаются заманить партнеров «в антироссийские ловушки», чтобы в совместном заявлении Россию осудили по сути за отстаивание национального суверенитета.
Антонов заявил, что США хотят внести антироссийские формулировки в заявление «Саммита за демократию»
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress
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Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что США подталкивают участников второго «Саммита за демократию» к внесению антироссийских формулировок в совместную итоговую декларацию. Он заявил об этом в интервью журналу Newsweek.

«Когда читаешь заготовки для предстоящих встреч, ощущение таково, что в этом году в Вашингтоне поставили задачу сформировать коалицию в области прав человека, направленную конкретно против России», - утверждает он.

По словам дипломата, США эксплуатируют идею о развитии демократии с целью заманить партнеров «в антироссийские ловушки». Он подчеркнул, что после этого совместное заявление будут демонстрировать как международную позицию. В нем Россию осудят за, как считает Антонов, «отстаивание национального суверенитета и защиту демократических свобод русского народа на востоке Европы».

Посол напомнил о первом саммите такого формата, состоявшемся в 2021 году. По его мнению, даже на Западе это мероприятие назвали «верхом лицемерия». Список приглашенных стран включал государства, которые считаются недемократическими, к тому же сомнительной была попытка США навязать другим свой образ жизни, хотя внутри самой страны решены далеко не все проблемы.

Ранее сообщалось, что решение президента РФ Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии стало сигналом для Вашингтона по украинскому конфликту. Global Times пишет, что реакция США на эту новость говорит о желании Вашингтона «не раздражать Москву».

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