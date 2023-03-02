В России разрабатывают новый вид военных операций с ядерным оружием

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В России разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия на случай агрессии со стороны США. Об этом сообщает журнал «Военная мысль», издаваемый Минобороны России.

Авторы материала генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке Владимир Лумпов отмечают, что США теряют лидирующие позиции в мире и Россия поспособствовала этому. Поэтому, указано в материале, Вашингтон может планировать «стратегическую многосферную операцию» против РФ.

Она предполагает нанесение глобального удара, который уничтожит около 65-70% российских стратегических ядерных сил. После этого, подчеркивается в материале, останется только нейтрализовать стартовавшие носители ядерного оружия с помощью глобальной системы ПРО и нанести минимальный достаточный ядерный удар по России.

Целью российских стратегических сил сдерживания авторы называют отражение удара со стороны НАТО. Именно для этого разрабатывается операция, которая позволит подавить американскую систему ПРО, чтобы не допустить уничтожения ракет РФ в воздухе. Затем важно будет нанести противнику неприемлемый ущерб.

Ранее американский обозреватель Эндрю Наполитано назвал президента РФ Владимира Путина единственным сдерживающим фактором третьей мировой войны. Он заявил, что конфликт на Украине провоцировали США.