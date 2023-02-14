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Единственный сдерживающий фактор начала третьей мировой войны - это политическая сдержанность и терпение президента России Владимира Путина. Такую точку зрения выразил обозреватель Эндрю Наполитано в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«И это полностью противоречит общепринятому нарративу о его безрассудстве и безумии. В действительности же имеются довольно веские доказательства того, что этот конфликт последовательно провоцировали Соединенные Штаты», - заявил специалист.

Вместе с тем эксперт напомнил, что сенатор Линдси Грэм публично просил главу Белого дома отправить специальную группу для организации убийства президента России. При этом Наполитано уверен, что Владимир Путин никак не угрожает американскому лидеру.

Напомним, в прошлом году сенатор-республиканец Линдси Грэм задался вопросом, есть ли в России «Брут», способный «убрать этого парня». Помимо Брута сенатор упомянул полковника вермахта Клауса Штауффенберга.