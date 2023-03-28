Херш заявил, что немногие чиновники США посвящены в вопрос диверсии на «Северных потоках»

По мнению Херша, даже президент «не особо» знал о том, что происходит, поскольку все было организовано через директора ЦРУ.

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Очень небольшое число чиновников США знает о диверсиях на «Северных потоках». Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью для RT.

«Круг посвященных очень невелик. Президента не особо информировали, все шло через директора ЦРУ, людей на местах», - отметил журналист.

Он считает, что чем меньше людей в Белом доме знают об этом, тем лучше, «поскольку народ там весьма словоохотлив».

«Про ЦРУ я могу вам сказать одно: когда там замышляют что-то недобросовестное, они умеют не привлекать к этому особого внимания. Понимаете меня?» - заявил Херш.

Сеймур Херш также добавил, что Белый дом знает виновных во взрывах на «Северных потоках», но не будет расследовать этот теракт. Именно поэтому накануне Вашингтон сообщил о еще одной версии произошедшего.

Все, что необходимо от журналистов пула Белого дома, - это задать президенту США Джо Байдену или его пресс-секретарю вопрос о том, была ли когда-либо поставлена задача о всестороннем изучении взрывов на трубопроводах или нет.

В заключение журналист сделал прогноз на лето и осень 2023 года. Он предположил, что этот период может обернуться катастрофой для Европы.

Ранее Сеймур Херш заявил, что знает о подрыве «Северных потоков» гораздо больше, чем написал в своем расследовании. Кроме того, у него есть документы и источники в спецслужбах, подтверждающие правдивость результатов его работы.