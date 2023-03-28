В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Херш заявил, что немногие чиновники США посвящены в вопрос диверсии на «Северных потоках»

Вероника Волосунова
23:00 28.03.2023
По мнению Херша, даже президент «не особо» знал о том, что происходит, поскольку все было организовано через директора ЦРУ.   
Херш заявил, что немногие чиновники США посвящены в вопрос диверсии на «Северных потоках»
© Фото: Danish Defense Ministry XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Очень небольшое число чиновников США знает о диверсиях на «Северных потоках». Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью для RT.

«Круг посвященных очень невелик. Президента не особо информировали, все шло через директора ЦРУ, людей на местах», - отметил журналист.

Он считает, что чем меньше людей в Белом доме знают об этом, тем лучше, «поскольку народ там весьма словоохотлив».

«Про ЦРУ я могу вам сказать одно: когда там замышляют что-то недобросовестное, они умеют не привлекать к этому особого внимания. Понимаете меня?» - заявил Херш.

Сеймур Херш также добавил, что Белый дом знает виновных во взрывах на «Северных потоках», но не будет расследовать этот теракт. Именно поэтому накануне Вашингтон сообщил о еще одной версии произошедшего.

Все, что необходимо от журналистов пула Белого дома, - это задать президенту США Джо Байдену или его пресс-секретарю вопрос о том, была ли когда-либо поставлена задача о всестороннем изучении взрывов на трубопроводах или нет.

В заключение журналист сделал прогноз на лето и осень 2023 года. Он предположил, что этот период может обернуться катастрофой для Европы.

Ранее Сеймур Херш заявил, что знает о подрыве «Северных потоков» гораздо больше, чем написал в своем расследовании. Кроме того, у него есть документы и источники в спецслужбах, подтверждающие правдивость результатов его работы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:13 В стране и мире
Видео
Глава ОКР заявил, что целью решения МОК по военным является нанесение урона спорту РФ
18:30 Армия
Видео
Активность под Донецком: что происходит на полях сражений спецоперации
17:32 В стране и мире
Лавров заявил, что Москва несет ответственность за россиян в Приднестровье
15:23 ОПК
Видео
МО РФ: до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в 7-8 раз
14:33 Армия
МО РФ заявило об уничтожении до 240 украинских боевиков на Донецком направлении за сутки
Популярное
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Мать Саакашвили рассказала о критическом состоянии сына
Видео
Мама мальчика Федора рассказала о его реакции на награду от президента
Видео
Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом
112: врачи смогли остановить распространение некроза у Костомарова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.