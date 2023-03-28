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Эксперт Маринин рассказал о процедуре сохранения экспериментов при посадке «Союза МС-22»

Игнат Далакян
22:01 28.03.2023
Согласно словам Маринина, у российских космонавтов было достаточно времени для того, чтобы еще больше теплоизолировать результаты экспериментов на МКС.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: imago stock&people via www.imagowww.imago-images.de Globallookpress
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Член Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин в беседе со «Звездой» рассказал о процедуре сохранения результатов экспериментов на МКС.

«Я считаю, что риска потерять результаты экспериментов никакого не было. Дело в том, что все результаты экспериментов, которые могут подвергнуться изменениям от воздействиям температуры всегда закладываются в термостатированные укладки. Это нормальная процедура всегда при спуске экипажей, которые с собой спускают результаты экспериментов», - рассказал Маринин.

Эксперт рассказал, что исключений не было и у космонавтов в данной ситуации, так как за это время они имели возможность утеплить и теплоизолировать эксперименты еще больше. Специалист также отметил, что риск был не для космонавтов, а для перегрева космонавтов

«Они обычно сидят в закрытых скафандрах и нужно термостатировать эти скафандры. Сейчас система не работала, поэтому они бы там могли спариться, поэтому их не посадили на этот корабль, а прислали другой», - объяснил Игорь Маринин.

Ранее исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал о самочувствии экипажа РФ на Международной космической станции. По словам эксперта, статус российского экипажа соответствует текущему этапу полета.

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