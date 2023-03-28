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Коллега погибшей в ДТП супруги ресторатора Левина рассказал, что она работала следователем

Вероника Волосунова
18:12 28.03.2023
Он также добавил, что у погибших остались двое детей. Похороны прошли накануне, отца Светланы Левиной на них не было, так как он находится в больнице.
Коллега погибшей в ДТП супруги ресторатора Левина рассказал, что она работала следователем
© Фото: МВД России по Орловской области
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Светлана Левина ранее работала следователем, за годы службы она даже была представлена к награде за успехи в работе. Об этом рассказал Максим Заболотный, коллега погибшей в ДТП жены ресторатора Алексея Левина, в беседе с «360».

Он отметил, что Светлана была позитивным человеком и обладала хорошим чувством юмора. Заболотный был знаком с Левиной на протяжении многих лет. По его словам, ранее женщина работала следователем, в 2011 и 2012 годах она была награждена за успехи по службе.

«Мы плотно работали вместе. Она была очень позитивным человеком, с юмором. Мы очень любили свою работу. Очень хороший человек. [У них] остались двое детей», - сообщил Заболотный.

Заболотный узнал о ДТП, в котором погибли Светлана, ее муж и брат мужа, через час после того, как оно произошло. Он добавил, что похороны состоялись накануне.  

«[Ее] отец не в курсе пока, он в больнице сейчас, ему пока не стали сообщать. Мама [Светланы Левиной] была на похоронах», - добавил Заболотный.

Ранее стал известно, что ресторатор Алексей Левин и его жена ТВ-эксперт Светлана погибли в ДТП в Орловской области на 306-м км трассы М-2 «Крым». В авто семьи на полном ходу врезался грузовик, в результате чего Алексей, его брат и супруга погибли. В легковом автомобиле также находился 13-летний племянник Левина, он в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. Водитель фуры задержан.

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