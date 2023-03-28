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Военнослужацие ЦВО одержали победу в Кубке Вооруженных Сил по ски-альпинизму в Красноярском крае

Надежда Котормус
08:24 28.03.2023
Состязания представляли собой 50-километровый двухдневный марш-бросок на лыжах с выполнением 12 специальных задач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Поиск человека в снежной лавине - лишь одна из двенадцати спецзадач. Роль условных пострадавших выполняют рюкзаки, но даже на их поиски отведены считанные минуты. Ведь в реальных условиях борьба идет не за призовое место, а за человеческую жизнь.

Протяженность двухдневного соревновательного маршрута - 50 километров по террритории национального парка «Ергаки». И природа здесь - не только декорации, от которых захватывает дух, но и полноправный соперник.

Работать приходится в по-настоящему экстремальных условиях. На вершине порывы ветра достигают 20 метров в секунду, и вместе с этим нужно вязать узлы и поднимать условного пострадавшего.

«Есть шанс, возможность получить обморожение, переохлаждение. Ветер с порывами переносит массы снега в лицо, больно глазам. Также нарушает коммуникацию, меньше слышно, а так как они взаимодействуют в команде на большом расстоянии, им это все усложняет», - сказал судья этапа.

По 25 километров в день, и каждая остановка - вовсе не передышка, а очередная спецзадача, каждая из которых тестирует навыки, необходимые в суровой горной местности. При спуске со скалы с использованием закрепленной веревки участники постоянно балансируют между стремлением двигаться максимально быстро и соблюдением многочисленных требований безопасности, ведь ошибка на такой высоте может оказаться фатальной.

Ориентирование, разведка цели, стрельба и метание гранат. А главное - движение по любому рельефу. Набор высоты порядка 600 метров, подъем на вершину участники посвятили юбилею ЦСКА.

Спуск в связках поможет на трудных участках местности, например, по ледникам, где встречаются глубокие расщелины. Важно уметь спуститься не только самому, но и помочь товарищу. С этого момента спуститься со склона на своих двоих предстоит лишь пяти участникам команды. Шестой выполняет роль условного пострадавшего, его доставят к подножию в самодельных санях.

Два дня изнурительной гонки позади. С укрощением строптивой природы лучше всех справилась команда Центрального военного округа. Второе и третье места у Восточного и Южных округов. Среди военных вузов лидером стала команда Рязанского высшего командного училища.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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