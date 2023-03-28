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Адвокат Григориади рассказал, что может произойти с Артемом Уссом, если он будет обнаружен в РФ

Игнат Далакян
18:44 28.03.2023
Адвокат объяснил, что российская Конституция запрещает выдачу граждан РФ в другие страны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Адвокат Дмитрий Григориади в беседе со «Звездой» рассказал, что может произойти с Артемом Уссом, если он будет обнаружен на территории Российской Федерации.

«Ничего с ним не будет по той причине, что по Конституции РФ запрещено экстрадировать российских граждан в другие страны. Это раз. Во-вторых, есть национальное бюро Интерпола, куда может поступить так называемое красное уведомление - обнаружение и задержание. И последующий арест с выдачей», - рассказал адвокат.

Он также добавил, что Национальное бюро Интерпола может просто этот запрос снять и не разыскивать гражданина РФ на территории Российской Федерации по той причине, что обвинение может быть несостоятельно, заполитизировано и по другим основаниям.

Дмитрий Григориади подытожил, что в случае обнаружения Артема Усса на территории России он не будет подлежать выдаче.

Ранее итальянское издание Open рассказало, что Артем Усс мог сбежать из-под домашнего ареста в Швейцарию или Словению. Напомним, что сын губернатора Красноярского края покинул свою квартиру на чужом автомобиле, но заменил его в нескольких километрах от границы.

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