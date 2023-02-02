Лавров: Запад готовит Молдавию на роль «следующей Украины»

По словам главы МИД РФ, президент Санду готова на все, чтобы вступить в НАТО.

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Запад уготовил Молдавии судьбу «следующей Украины», так как ее президент Майя Санду готова на все для вступления в НАТО, даже объединить страну с Румынией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Прежде всего потому, что смогли поставить - достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими - во главе страны президента, которая просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все», - заявил Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».

При этом Запад, используя лояльную им Санду, отказывается от переговоров в формате «пять плюс два» по ситуации в Приднестровье, так как нынешний президент готова разрешить ситуацию силой, добавили министр.

В октябре прошлого года российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Санду, выдавая себя за украинского премьера Дениса Шмыгаля. В ходе разговора выяснилось, что президент готова предоставить земли Молдавии Украине, а также помощи США в «борьбе с олигархами».