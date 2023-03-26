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Атака на святыни: как режим Зеленского борется с православными верующими

Юлия Шатилова
21:06 26.03.2023
Все напряженней становится ситуация вокруг Украинской православной церкви.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Peter Seyfferth, imago stock&people, GlobalLookPress
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Чем ближе дата выселения монахов из Киево-Печерской лавры, тем ситуация вокруг Украинской православной церкви становится более напряженной. На этой неделе был закрыт доступ к Ближним и Дальним пещерам лавры, где хранятся мощи преподобных и другие святыни. Формально сделано это для работы комиссии, которая определит уровень сохранности «культурных ценностей».

Можно лишь только догадываться, как украинское министерство культуры оценит Ильи Муромца, Нестора Летописца, автора «Повести временных лет» и мощи по меньшей мере еще сотни святых и преподобных. То, что для всего православного мира является абсолютной реликвией, для режима Зеленского – следы ненавистного русского мира, от которого они уже не знают как избавиться.

Несколько часов на этой неделе простояли на улице и прождали Зеленского высшие иерархи УПЦ, которые пришли к его офису на Банковой, чтобы попытаться остановить творящиеся бесчинства. Но к ним никто так и не вышел.  Наместник монастыря митрополит Павел заявил, что выселяться из Лавры монахи не собираются, но и сопротивляться националистическим батальонам нет возможности.

«Мы можем только молиться», - обратился он к жителям Киева и другим прихожанам.

Подробнее о ситуации в Киево-Печерской лавре смотрите в сюжете Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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