Путин на встрече с самарским губернатором обсудил работу «АвтоВАЗа»

Производительность предприятия в 2022 году снизилась почти вдвое в сравнении с 2021 годом. При этом губернатор Самары заявил, что в этом году планируется нарастить выпуск почти до уровня 2021-го.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым обсудил работу «АвтоВАЗа».

«Хотел бы начать с того, что сейчас происходит в Тольятти. Как себя "АвтоВАЗ" чувствует?» - поинтересовался глава государства.

Азаров рассказал, что «АвтоВАЗ» планирует в текущем году выпустить не менее 400 тысяч автомобилей и машинокомплектов. Глава региона также констатировал заметное снижение производительности «АвтоВАЗа» - почти вдвое. Так, в прошлом году было выпущено 220 тысяч машинокомплектов, а в 2021 году - 431 тысяча машинокомплектов.

Между тем губернатор указал на эффективные решения новой управленческой команды компании, а также меры поддержки, благодаря которым «АвтоВАЗ» запустился. Азаров также добавил, что предприятие ведет дополнительный набор сотрудников.

На встрече президент обсудил и меры поддержки участникам спецоперации. Он заявил, что вся страна переживает из-за гибели самарских военнослужащих в Макеевке.