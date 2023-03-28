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Путин заявил, что вся страна переживает из-за гибели самарских военнослужащих в Макеевке

Вероника Волосунова
15:36 28.03.2023
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что произошедшее стало настоящим испытанием для региона. Он также поблагодарил Минобороны РФ за экстренную помощь пострадавшим.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В ходе рабочей встречи с главой Самарской области Дмитрием Азаровым президент России Владимир Путин заявил, что из-за трагедии, произошедшей 1 января с самарскими военнослужащими в Макеевке, переживает вся страна.

В своем докладе Дмитрий Азаров отдельно обратил внимание на произошедшее в Макеевке. Трагедия стала «тяжелым ударом и испытанием для всего региона».

«Вся страна переживает», - заключил президент России.

Азаров также вспомнил действия, которые были предприняты сразу после информации о случившемся. Уже на следующий день, 2 января, начал работу региональный штаб, а утром 3 января на специальном совещании Минобороны был установлен порядок взаимодействия министерства с областью. Следом 4 января Дмитрий Азаров вместе с замминистра обороны Виктором Горемыкиным прибыли в Ростов, чтобы навестить раненых военнослужащих.

«Доехали и до Макеевки, потому что часть военнослужащих размещались в городских больницах. Поговорили с людьми. Договорились о том, это было их желание, чтобы пройти лечение на самарской земле, в самарском военном госпитале», - добавил Азаров.

Азаров выразил благодарность Минобороны за оказанную помощь в транспортировке раненых в родной край, а также в специализированные госпитали Санкт-Петербурга и Москвы. Лечением бойцов занимались лучшие врачи.

В январе стало известно, что украинские боевики нанесли массированный удар по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС РФ в Макеевке. В результате погибли 89 человек.

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