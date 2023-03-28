Путин заявил, что вся страна переживает из-за гибели самарских военнослужащих в Макеевке
В ходе рабочей встречи с главой Самарской области Дмитрием Азаровым президент России Владимир Путин заявил, что из-за трагедии, произошедшей 1 января с самарскими военнослужащими в Макеевке, переживает вся страна.
В своем докладе Дмитрий Азаров отдельно обратил внимание на произошедшее в Макеевке. Трагедия стала «тяжелым ударом и испытанием для всего региона».
«Вся страна переживает», - заключил президент России.
Азаров также вспомнил действия, которые были предприняты сразу после информации о случившемся. Уже на следующий день, 2 января, начал работу региональный штаб, а утром 3 января на специальном совещании Минобороны был установлен порядок взаимодействия министерства с областью. Следом 4 января Дмитрий Азаров вместе с замминистра обороны Виктором Горемыкиным прибыли в Ростов, чтобы навестить раненых военнослужащих.
«Доехали и до Макеевки, потому что часть военнослужащих размещались в городских больницах. Поговорили с людьми. Договорились о том, это было их желание, чтобы пройти лечение на самарской земле, в самарском военном госпитале», - добавил Азаров.
Азаров выразил благодарность Минобороны за оказанную помощь в транспортировке раненых в родной край, а также в специализированные госпитали Санкт-Петербурга и Москвы. Лечением бойцов занимались лучшие врачи.
В январе стало известно, что украинские боевики нанесли массированный удар по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС РФ в Макеевке. В результате погибли 89 человек.